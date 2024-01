"Le code électoral n'impose pas que le fichier soit disponible avant l'étape des parrainages", selon Médoune Sow

L'indisponibilité du fichier électoral avant l'étape des parrainages constitue une pomme de discorde entre le Conseil constitutionnel et les acteurs politiques. Des candidats à la candidature pour la présidentielle de févier 2024, notamment les recallés et autres admis au second tour, qui crient à la spoliation de leurs parrainages ont déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel pour une clarification du processus de contrôle.



Mais pour le coordonnateur des cadres du Grand Parti: "le code électoral n'impose pas que le fichier soit disponible avant l'étape des parrainages", a soutenu Médoune Sow, sur le plateau de Midikeng.



Pour lui : "tout se repose sur la date de la Présidentielle. Chaque étape du processus électoral répond à une date précise".



Poursuivant, M. Kane souligne que la Commission électorale nationale autonome (CENA) n'a jamais dit qu'il ne détient pas le fichier électoral mais que le fichier sur son site n'est pas mise à jour."