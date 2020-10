Le collectif des artistes et acteurs culturels organise un sit-in mardi devant la mairie de Guediawaye

Le collectif des artistes et acteurs culturels organise mardi un sit-in devant la mairie de Guediawaye pour dénoncer la gestion du maire Aliou Sall en matière de culture qu'il juge "abracadabrante, incohérente et hasardeuse", dans un communiqué. Les membres de ce collectif le réclament du maire la lumière sur leurs subventions en 2017 et sur une somme de 16 millions FCFA attribuée par le conseil municipal aux activités culturelles en 2018.



Selon le collectif, le 23 juin 2018, le maire Aliou Sall avait convié la presse et certains acteurs culturels à une conférence de presse pour le lancement officiel du Festival international de Guediawaye "culture et musiques techniques" pour les 06 et 07 octobre 2018. Mais l'événement n'a toujours pas eu lieu et il n'existe pas d'informations qui font état de son annulation ou report.



Pire, le collectif dit constater depuis l'arrivée de Aliou Sall à la tête de la municipalité, la culture ne fait pas partie des priorités de ce dernier. D'après le collectif, même s'il a mis en place un bureau chargé de la culture, ses nombreuses promesses pour faire de Guediawaye une culture réelle ne sont "jamais matérialisées".