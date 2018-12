Le collectif des diplômés de la pêche fustige le « manque considération » du ministre Oumar Gueye

Les membres du Collectif national des diplômés de la pêche et de l’aquaculture (Cndpa), en conférence de presse mercredi, ont fustigé ce qu’ils appellent, le manque de respect et de considération notoire du ministre de la Pêche et de l’économie maritime, Oumar Gueye.



« Le ministre nous avait promis de recruter 45 personnes dans la fonction publique, les accompagner pour le financement de leurs projets au niveau de la Délégation pour l'entreprenariat rapide (Der) et de l’Anpej. Cela fait un an, il n’a plus parlé de cette promesse, déplore Alioune Faye.



Ces membres ont appelé le président de la République à amener Oumar Gueye ailleurs, car selon eux, le ministre n’est pas à sa place, dans le secteur de la pêche. « Il n’écoute même pas ses techniciens et refuse de nous parler », déplore-t-il.



« On est prêt à s’engager dans une lutte sans fin », menace M. Faye, qui annonce une série de rencontres avec des autorités dont le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale.