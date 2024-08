Le collectif des impactés du TER dénonce une « discrimination dans les indemnisations » et pointe du doigt l’APIX

Invitée de l’émission MidiKeng sur PressAfrikTv HD ce vendredi, Fatou Dione coordinatrice des impactés du TER (Train express régional) du département de Dakar, a dénoncé la situation difficile que vivent les personnes affectées par le projet TER. Elle a également déploré le manque de prise en charge des impactés dans le département de Dakar.



Selon la coordinatrice, le « plan d’action n’a pas été respecté par l’APIX (Agence nationale chargée de la promotion de l’investissement et des grands travaux de l’État) concernant l’indemnisation de ceux qui ont été affectés par les travaux et appelle cependant les autorités à réagir et à régler leurs maux ».



À en croire Fatou Dione, le collectif regroupe plus de 2000 mille personnes dans les 3 départements impactés par le TER y compris ceux du département de Pikine et de Rufisque.



Discrimination dans les indemnisations



Cependant, elle dénonce cependant une « discrimination » à l’égard des autres départements impactés qui ont été indemnisés. « Nous dénonçons une discrimination que nous sommes en train de subir de la part de l’APIX de l’état du Sénégal concernant le processus d’indemnisation », a-t-elle confié sur le plateau de PressAfrik.



Elle annonce également que les impactés du département de Dakar s’évaluent aux environs de 600 personnes qui sont selon elle, sont regroupées dans des corps de métiers.



Mme Dione a souligné tout de même que « depuis 2016, nous avons écrit aux autorités qui étaient là pour trouver une solution à notre problème, mais aucune réponse. Jusqu’en 2018, c’est à ce moment qu’on a décidé de faire appel à une organisation non gouvernementale qui se nomme Lumière Synergie pour le Développement (LSD) ».



Non-respect du plan d’action des indemnisations



D’après la coordonnatrice, « cette organisation accompagne les impactés dont leurs droits n’ont pas été respectés au Sénégal et en Afrique notamment des projets financés par la Banque africaine de développement ».





Dans la foulée, Fatou Dione indique que les « impactés concernent ceux qui ont des Titres fonciers, des baux, et les habitats précaires ». Elle affirme tout de même : « que toutes ces personnes possédant ces titres fonciers, des baux et habitats précaires ont le même problème, celui de ne pas être indemnisés, dans le département de Dakar. Il n y a aucun d’entre nous qui avons été indemnisés. »



De plus, la coordonnatrice souligne que « l’APIX a refusé catégoriquement de payer les impactés du département de Dakar ».



Faou Dione déplore néanmoins le non-respect du plan d’actions concernant les indemnisations. « Le plan d’action a fixé les indemnisations portant sur des catégories allant de 1 à 7, mais ceux qui nous concernent, c’est les catégories 6 et 7. Par exemple pour la catégorie 7 bas standing, le plan d’action stipule que le mètre carré est fixé à 44 000 mille FCFA. Ils ont osé payer à un de nos impactés 25 000 FCFA, ce qui est contraire au plan d’action ».



« Nous lançons un message à l’état du Sénégal à réagir le plus rapidement possible afin de répondre au Jub Jubal Jubanti afin de régler la situation des impactés sur tout le corridor Dakar-Diamiadio, mais surtout celle du département de Dakar qui reste la priorité », a déclaré Fatou Dione dans l’émission MidiKeng.