Le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lo reporté

C’est maintenant officiel ! Le combat entre Modou Lo et Balla Gaye 2 n’aura pas lieu le 1e janvier. Le promoteur Gaston Mbengue en a décidé autrement. Le choc a été reporté jusqu'au 13 janvier 2019



Un report prévisible, d'après "Les Echos". D’autant plus que Gaston Mbengue avait récemment fait savoir que le duel ne pourra plus se tenir le 1e janvier, à cause du retard de démarrage de la saison.



Ce choc entre le « Lion » de Guédiawaye et le « Rock » des Parcelles Assainies pourrait être le combat d’ouverture de l’arène nationale qui sera, à n’en pas douter, très petit pour accueillir le grand public qui voudra assister à cette revanche.