Le commerce de plus de mille espèces protégées interdit à Genève

Une pratique que les groupes de protection des animaux ont longtemps décrite comme "cruelle".



Avec 46 voix pour, 18 contre et 19 abstentions, le vote devra encore être approuvé par l'ensemble des participants avant la fin de la réunion le 28 août prochain.



"Cette décision permettra d'éviter que d'innombrables éléphants ne soient arrachés à leur famille dans la nature et forcés de passer leur vie en prison dans des conditions inférieures aux normes", a déclaré Iris Ho, spécialiste de la faune à Humane Society International (HSI), dans un communiqué.



Le braconnage peut-il sauver des éléphants ?



L'Afrique Australe veut la levée de l'interdiction de la vente de l'ivoire



Les signataires ont appelé la CITES à traiter le commerce des trophées de chasse de la même manière qu'elle traite tout autre commerce d'espèces sauvages et à appliquer immédiatement un moratoire sur l'importation de toutes les espèces de l'Annexe I..



Ils ont également appelé à la fin de l'élevage en captivité des lions pour la chasse aux trophées de chasse.



Selon un rapport, les États-Unis, sont de loin le pays qui importe le plus de trophées de chasse. Ils auraient délivré environ 200 000 permis d'importation au cours de la dernière décennie.



La Chine, qui vient en deuxième position, selon le rapport, a vu le nombre de permis délivrés par Pékin passé de 18 seulement en 2007 à 2 142 une décennie plus tard.



Le rapport fait également état d'augmentations récentes importantes de la chasse au trophée par des citoyens du Canada, de la Belgique, de l'Autriche et de la Russie.



La réunion des parties à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction...CITES qui a débuté samedi durera 12 jours.