"Le concours national de Mathématiques, de sciences et de technologies destiné pour tous les élèves de la CEM2 à la Terminale dès l'année 2025-2026" (Diomaye Faye)

Le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a dévoilé une importante réforme du système éducatif ce jeudi, lors de la prestigieuse cérémonie de remise des prix du Concours général 2025. Il a annoncé que dès la rentrée scolaire 2025-2026, le concours national de Mathématiques, Sciences et Technologies sera destiné pour tous les élèves de la CEM2 à la Terminale.



Dans son discours, le chef de l'État a longuement développé sa vision pour une école sénégalaise tournée vers l'excellence scientifique. "Ce concours participera à la promotion des Mathématiques, des sciences, des technologies et du numérique dans tout le système éducatif", a déclaré Bassirou Diomaye Faye.



Il a souligné l'importance de susciter l'intérêt des élèves et de leurs parents pour ces disciplines fondamentales, considérant cela comme une condition essentielle pour former un capital humain capable de construire un "Sénégal souverain, juste et prospère".



Le Président a insisté sur la nécessité d'aligner le système éducatif sur les objectifs de l'agenda national de transformation "Sénégal 2050". "Toute réforme de notre système éducatif doit chercher à transformer l'école pour en faire un espace attractif, motivant et passionnant", a-t-il affirmé.



Le chef de l'État a particulièrement pointé la nécessité de combler le fossé entre enseignement général et enseignement professionnel, ainsi que l'urgence d'augmenter significativement le nombre d'élèves dans les filières scientifiques. Le taux actuel de 16% de candidats scientifiques au baccalauréat a été jugé "largement en dessous des ambitions de transformation économique, sociale et culturelle" du pays par le Président.



Pour mener à bien cette transformation du système éducatif, le Président Diomaye Faye a appelé à une mobilisation générale. Il a chargé le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, d'associer tous les acteurs concernés dans une démarche inclusive. Cette réforme systémique devra s'appuyer sur "le volontarisme politique, la lucidité, le partage, la participation, l'inclusion, l'ambition et la créativité", a-t-il ajouté.



Tous les partenaires de l'école, élèves, parents, enseignants, encadreurs, monde socio-économique et artistes, sont appelés à contribuer à ce projet ambitieux qui vise à positionner le Sénégal comme un pôle d'excellence scientifique et technologique.