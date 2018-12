Le contrat de Aliou Cissé prolongé jusqu’en 2021

Le contrat d’Aliou Cissé est donc renouvelé jusqu’en 2021 et son salaire revalorisé. Aliou passe maintenant de 9 à 15 millions de FCFA. Ce qui voudrait dire qu’il serait également à la tête de l’équipe nationale du Sénégal pour la CAN 2021.



La FSF a aussi augmenté le salaire du staff. A savoir, l’adjoint d’Aliou Cissé Bogert qui passe de 2,5 millions à 5 millions. Tony Silva, l’entraîneur des gardiens passe de 500 mille à 1,5 millions FCFA.



Les dirigeants du football sénégalais ont fixé au sélectionneur national un objectif principal qui est la finale de la CAN 2019. L’actuel contrat d’Aliou Cissé devait expirer le 5 mars 2019. La Fédération voulait que le coach des « Lions » soit renouvelé avant la CAN.