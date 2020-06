Le coup de génie de Karim Benzema régale l'Europe, le Barça en pleine tempête

Le geste de Benzema fait la Une en Europe

Rupture totale au Barça

Le coup de canon de l'Inter ne passe pas inaperçu de l'autre côté des Alpes

En Espagne, un Français met tout le monde d'accord ce matin ! Evidemment, il s'agit de Karim Benzema et de son geste fantastique hier soir face à l'Espanyol. L'attaquant du Real Madrid a délivré une merveille de passe décisive à Casemiro. Dans la surface, le numéro 9 madrilène remet une talonnade parfaite à son coéquipier qui n'est pas sans rappeler celle de Guti pour le même Benzema, il y a quelques années. Surtout ce but du Brésilien permet au Real de l'emporter 1 à 0 et de prendre seul la tête de la Liga après le faux pas du Barça, samedi. Marca ne s'y trompe et rend hommage à Benzema avec ce titre : «Le génie règne sur La Liga». De son côté AS estime que c'est « une talonnade de leader » qui envoie le Real vers le titre de champion avec deux points d'avance sur son ennemie juré. Même le journal L'Équipe rend hommage au Français avec ce jeu de mot : «quel talon !» La presse est unanime ce matin, le geste de Benzema restera dans les annales.Toujours dans la péninsule ibérique mais à Barcelone cette fois, c'est le message d'espoir de Gérard Piqué qui fait la Une du Mundo Deportivo. Le journal catalan demande aux joueurs blaugranas de «ne pas renoncer» à se battre pour le titre de champion et prend en exemple le tweet de Gérard Piqué hier. Le défenseur barcelonais a déclaré : «nous sommes le Barça et ce n'est pas encore fini. Se battre jusqu'au bout fait partie de notre ADN». Oui, sauf que depuis hier la presse locale ne rapporte pas de bons échos du vestiaire barcelonais. En effet, les joueurs auraient lâché Quique Setién après le match nul face au Celta Vigo, samedi (2-2) . Il y aurait eu des mots durs entre les joueurs et le coach, la rupture serait totale entre les deux ! Cela n’annonce rien de bon pour la fin de saison.On termine cette revue de presse en Italie avec la victoire de l'Inter qui fait la Une de la Gazzetta dello Sport. Le journal au papier rose estime que «cette équipe est renversante» après sa victoire sur le fil hier soir face à Parme (2 buts à 1) . Malmenés une bonne partie de la rencontre, les hommes d'Antonio Conte ont renversé la vapeur dans les dernières minutes grâce à De Vrij et Bastoni. Conte le sentait mal puis la remontée gagnante en fin de match fait un bien fou et permet aux Nerazzurri de croire en leur rêve : remporter la Serie A cette année. Pour le Quotidiano Sportivo, «c'est un véritable coup de l'Inter» qui maintient la pression sur la Lazio et la Juve.