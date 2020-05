"Le covid19 n’est pas une maladie très contagieuse", selon le Pape Dr Moussa Thior

Le Docteur Pape Moussa Thior, expert en Santé publique et ancien directeur du programme de lutte contre le paludisme, estime que le covid19 n’est pas une maladie très contagieuse, comme on le dit au Sénégal, lors de l’émission Grand Jury ce dimanche sur la RFM.



« Le covid19 n’est pas une maladie très contagieuse. Ce sont les chiffres qui le disent. Pourquoi on continue à dire qu’elle est très contagieuse. Lors qu’une personne est testée positive, on identifie toutes les personnes qui ont eu à être en contact avec elle. Sur un test de 100 contacts, 7 à 12 deviennent positifs, alors ce n’est pas une maladie très contagieuse », a-t-il expliqué.



L’expert en santé public, a, par ailleurs souhaité que l’état d’urgence et le couvre-feu soit levé avant la date du 2 juin, estimant que ces mesures de restrictions ne se justifient pas. « Dakar a la particularité de contenir l’essentiel des soins de santé. Les malades qui sont dans les régions et qui ont rendez-vous à Dakar, comment ils font pour venir avec l’état d’urgence », s’est-il demandé.



S’exprimant sur la décision du président Macky Sall qui a ordonné l’ouverture des lieux de culte et les marchés hebdomadaires, alors que le nombre de cas positifs de coronavirus grimpe, Dr Thior a salué cette idée, qui est contestée par la classe politique et bon nombre de Sénégalais. Il juge aussi la reprise des cours, prévue le 2 juin, très normale, car l’année blanche ne sert à rien.



A ce jour, 2.480 cas ont été déclarés positifs dont 973 cas guéris, 25 morts, un évacué et 1.481 patients sous traitement.