Le cri du cœur de Kylian Mbappé contre le racisme dans le football

Dans une interview accordée au média américain CNN, depuis Dubai, Kylian Mbappé s'est exprimé sur la lutte contre le racisme dans le football et sur les réseaux sociaux. Il a également évoqué la situation du Qatar en matière de droits humains et de respect des libertés fondamentales. Avant de se livrer sur ses objectifs avec l'équipe de France.



Sur le racisme dans les stades :« nous devons commencer par les réseaux sociaux. Mais avant cela, nous, les joueurs, devons nous impliquer. Il ne faut pas attendre de subir personnellement du racisme avant de le faire. Nous devons être actifs et aider les autres, » a-t-il déclaré. Lui-même victime de cris de singe lors d'un match de l'Euro 2020 de l'équipe de France disputé en Hongrie, Kylian Mbappé a expliqué que ces attaques ont été « dures » et « blessantes » pour lui.



« Je donne le meilleur de moi-même pour mon pays. Je donne tout ce que j'ai pour rendre les Français heureux, pour que tout le monde soit fier. C'est vraiment dur de recevoir ce type de message. Pour moi, ce n'est plus possible d'avoir ce type d'attitude en 2022 », a-t-il ajouté.



Le buteur parisien a ensuite été interrogé sur la situation du Qatar, qui malgré ses lois anti-homosexualité accueillera le prochain mondial. La journaliste de CNN, Becky Anderson, a demandé à Kylian Mbappé quel message il souhaitait faire passer sur la discrimination lors de la Coupe du Monde. « Le football est un sport qui s'adresse à tout le monde. Personne ne peut dire que vous ne pouvez pas jouer au football », a-t-il déclaré. « C'est au cœur du football, d'être tous ensemble et de partager cette passion. »



Sans transition, ce dernier a ensuite évoqué le terrain. Champion du monde en Russie en 2018, le natif de Bondy a déclaré croire en un nouveau sacre de l'équipe de France en décembre prochain. « Nous sommes prêts à faire quelque chose de grand. Nous pouvons écrire l'histoire », a-t-il déclaré. « Nous avons un grand pays avec nous, tout le monde est derrière nous. »