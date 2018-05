Le demi-frère de Meghan Markle demande au prince Harry d'annuler le mariage avec Meghan

Les relations entre l'actrice et sa famille du côté paternel sont toujours tendues, comme le démontre ce nouvel épisode, à quelques jours du mariage. Dans sa lettre datée du 6 avril, mise en ligne par In Touch, Thomas Markle, 51 ans, met en garde le prince Harry : «Ce n'est pas trop tard. Meghan Markle n'est à l'évidence pas la femme qu'il vous faut.»

«Plus votre mariage approche, plus il devient clair qu'il s'agit de la plus grosse erreur dans l'histoire des mariages royaux», continue le demi-frère de Meghan Markle, avant de dresser un portrait peu flatteur de la jeune femme. «Je n'arrive pas à comprendre comment vous ne voyez pas son vrai visage que le monde entier peut voir maintenant, écrit-il. La tentative de Meghan à jouer le rôle d'une princesse comme une médiocre actrice hollywoodienne de seconde zone a assez duré.»



«SA PETITE GLOIRE À HOLLYWOOD LUI EST MONTÉE À LA TÊTE»

Le quinquagénaire accuse également sa demi-soeur d'avoir abandonné sa famille, après s'être servie d'elle. «Quelle genre de personne commence sa vie en utilisant son père jusqu'au surendettement en l'oubliant au Mexique, raconte-t-il. Quand il est venu le temps de le rembourser, elle l'a ignoré comme s'il n'existait pas.» Pour lui, «sa petite gloire à Hollywood lui est montée à la tête».



Mais ce qui semble rendre le plus amer Thomas Markle, c'est le fait que l'actrice de «Suits» ne l'ait pas invité à la cérémonie. «En plus de tout ça, elle n'a même pas invité sa propre famille à son mariage. Qui fait ça ?», interroge-t-il.



Cnews