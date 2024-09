Le député Ousmane Thiam démissionne du Pds et tacle Karim Wade

Ousmane Thiam, député de la 14e législature, a officialisé sa démission du Parti démocratique sénégalais (Pds). C’est lors d’une assemblée générale à Kébémer, son fief politique que le parlementaire a dévoilé sa décision. Mais le libéral n’a pas été tendre avec Karim Wade et estime qu’ il est à l’origine de la « débâcle du Pds ».



Selon Ousmane Thiam, le Pds, ressemble à un bateau sans capitaine. «Les militants et responsables que nous sommes, avons commis l'erreur politique de confier les destinées de notre formation politique à un homme (Karim Wade) qui ne veut pas prendre ses responsabilités. Ce dernier est à l'origine de la débâcle du Pds », rapporte le journal L’observateur.



Cependant, il affirme que Karim Wade refuserait de prendre ses responsabilités et de ne pas respecter ses engagements, car dit-il: « Si le parti a raté successivement deux élections présidentielles, c'est à cause de lui. A chaque joute électorale, il prenait l'engagement de rentrer au bercail pour descendre à la base, mais au dernier moment, il nous faisait faux bond. Il ne respecte jamais les engagements qu'il prenait».



Néanmoins, l’ex parlementaire parle de ses ambitions politiques et déclare: « Puisque nous avons des ambitions politiques, nous ne pouvons plus accepter de militer dans un parti, dirigé par procuration. Nous avons déjà discuté avec M. Abdoulaye Sylla et nous comptons mettre une grande coalition qui participera activement aux Législatives. Nous allons avoir des représentants dans tous les départements du Sénégal... », a conclu le Libéral Ousmane Thiam.