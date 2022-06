Le domicile du maire de Dakar Barthélémy Dias assiégé depuis plusieurs heures

Le Maire de Dakar Barthélémy Dias voulait se rendre à la manifestation organisée l'intercoalition Yewwi - Wallu mais il a été bloqué chez lui par les forces de sécurité dès le début de l'après-midi. Depuis plusieurs heures, les policiers ont quadrillé toutes les zones qui mènent chez Barthélémy.



Plusieurs fourgonnettes, pick-up et des voitures anti-émeutes sont donc stationnés devant la résidence de Barthélémy Dias. Selon un résidant du quartier présent sur place, les policiers lourdement équipés ont pris position vers l'après midi. Il y a eu des affrontements entre les manifestants et les forces de l'ordre. Plusieurs voitures du maire de Dakar ont été caillassées.



Les forces de l'ordre filtrent les entrées et sorties. Seuls les résidants du quartier sont autorisés à y accéder. Même les journalistes venus pour couvrir ne peuvent accéder aux abords du domicile du maire de Dakar.