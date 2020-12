Le faux policier sauvé par son épilepsie après avoir escroqué un livreur de pain

Le prévenu est un malfrat multirécidiviste. Il a un faible pour les hommes de tenue. C’est pourquoi, il se fait passer soit pour un policier, soit pour un militaire ou encore un gendarme. D’ailleurs, Babacar Diop puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’est pas inconnu des services de police. Arrêté très souvent pour les délits d’usurpation de fonctions, le monsieur en sort toujours indemne du fait de ses crises épileptiques.



C’est le cas pour cette affaire où, lors de l’enquête préliminaire, les policiers ont eu la peur de leur vie lorsque Babacar Diop a piqué une crise d’épilepsie. Ils ont été obligés de l’envoyer à l’hôpital avant d’obtenir une liberté provisoire délivrée par le procureur. Bien qu’absent à la barre du tribunal des flagrants délits de Pikine, les parties civiles, à savoir Mamadou Dia et Aida Diop, l’ont lourdement chargé.



Selon le livreur de pains Mamadou Dia, il avait quatre sacs en kraft remplis de pains qu’il était en train de livrer aux clients lorsqu’il a croisé sur son chemin Babacar Diop. Ce dernier, se présentant comme un policier, lui a montré une carte professionnelle avec une bande tricolore vert-jaune-rouge. Aussitôt, il s’est pris la tête en se disant intérieurement qu’il était fichu car toutes ses pensées sont allées vers l’arrêté ministériel interdisant la distribution du pain dans des sacs. Mais, ayant des bouches à nourrir à la maison et ne pouvant pas rester chez lui à les regarder mourir de faim, il fallait bien qu’il travaille.



Notre livreur tente donc de négocier avec le faux policier. Ce dernier lui suggère de faire la copie de sa pièce d’identité nationale pour aller avec lui à l’hôpital Roi Baudouin, voir les agents du Service d’hygiène afin d’obtenir un carnet sanitaire. Une fois à la porte de l’hôpital, le faux flic ordonne au livreur de pains d’aller faire une copie de sa CNI. Mais, pour être sur qu’il reviendra, il lui demande de lui laisser son sac qui contient toutes les recettes des deux jours de vente qu’il n’avait pas encore reversées au gérant de la boulangerie. Naïf, l’homme s’est exécuté. Dès qu’il eut tourné le dos, le faux policier a pris ses jambes à son cou.



A son retour, Mamadou Dia a constaté la disparition de Babacar Diop qui était parti avec les plus de 300.000 mille francs contenus dans son sac. Quant à la dame Aïda Diop, amante du prévenu, elle soutient que celui-ci lui avait emprunté de l’argent mais refuse de le rembourser. S’y ajoute, selon ses dires, que Babacar Diop a volé ses bijoux en or. Lorsqu’elle a entendu que son ex est arrêté, elle est venue porter plainte contre lui. « Faux, a rétorqué le prévenu lors de l’enquête préliminaire. Elle est fâchée car j’ai rompu avec elle et m’apprêtais à me marier. Ce qu’elle n’a pas digéré ».



Prenant la parole en l’absence d’avocats de la défense et de partie civile, le maître des poursuites a fait état de ses doutes en ce qui concerne le vol des bijoux en or et le prêt octroyé au prévenu par la dame Aïda Diop. Le procureur a aussi expliqué que c’est à cause des crises épileptiques que le prévenu a recouvré la liberté. « Les faits sont constants. Le prévenu a eu à machiner pour que Mamadou Dia lui donne sa sacoche. Ce dernier s’est rendu compte de la supercherie à son retour. Il a usé de fausses qualités pour prendre l’argent d’une des parties civiles. Les prêts d’argent n’ont pas une connotation pénale pour le cas de Aïda Diop (...) il est de notoriété dans le quartier que Babacar Diop se comporte comme un délinquant. Je requiers de le condamner à un an d’emprisonnement ferme et 500 mille FCFA d’amende ». L’affaire est mise en délibéré pour le 26 décembre prochain.



Le Témoin