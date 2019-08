Le football égyptien "sous tutelle" de la FIFA

L'instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a mis en place un nouveau comité pour gérer le football en Egypte, après la démission soudaine de l'ancien conseil d'administration.



Le Président Hani Abou Rida et les autres membres de la Fédération égyptienne de football (EFA) ont démissionné immédiatement après la sortie du pays de la Coupe d'Afrique des Nations de cette année.



Les nouveaux membres doivent encore se soumettre aux enquêtes d'usage de la FIFA, mais ils commenceront à travailler immédiatement.



La décision a été annoncée tard mardi et comble ainsi un vide laissé par le départ soudain de l'ancien conseil.



Les membres du conseil ont démissionné ensemble après la défaite surprise du pays hôte de la CAN face à l'Afrique du Sud, qui les a éliminés.



Le nouveau conseil doit s'occuper des affaires courantes de la fédération et veiller à ce que les élections aient lieu au plus tard à la fin juillet de l'année prochaine.



Si l'élimination précoce de la Coupe des Nations a été le catalyseur du départ de l'ancien conseil d'administration, la pression était déjà énorme pour eux, après qu'ils aient fait marche arrière sur une décision d'exclure Amr Warda de l'équipe pour des raisons disciplinaires.



Auparavant, le conseil d'administration avait été critiqué pour certains aspects de ses préparatifs en vue de la Coupe du Monde 2018 et avait été impliqué dans un certain nombre de litiges avec le joueur vedette Mohamed Salah sur les droits à l'image.



Parmi les membres du nouveau conseil d'administration figure Mohamed Fadl, qui a été directeur général du comité organisateur de la Coupe des Nations 2019.



Ils ne seront pas éligibles à l'élection à la fin de leur mandat.