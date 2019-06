Le futur de l’Afrique et de la France se trouve dans les villes durables (diplomate)

Selon les organisateurs du sommet Afrique-France sur les villes durables de 2020, le futur de l’Afrique et de la France se trouve dans des villes durables. Il s’agit d’une question de développement, de sécurité et de stabilité.



En prélude de cette rencontre majeure à Bordeaux en France, 70 chefs d’entreprises ont été conviés par l’ambassade de France à une rencontre. Ce, en collaboration avec Meridiam, une société française indépendante, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion de projets d’infrastructures publiques sur le long terme.



Cette rencontre va permettre aux chefs d’entreprise de réfléchir et de s’engager sur le développement des villes futures, indique Stéphanie Rivoal, ambassadrice et secrétaire générale du Sommet, qui pense que la gestion des villes durables est enjeu majeur pour tout le continent africain.



« La ville durable est quelque chose qui vous parle, car les villes c’est 80% de gaz à effets de serre », a soutenu la diplomate tout en soulignant que la capitale sénégalaise Dakar est deux fois moins polluée que les autres villes d’Afrique.



Rappelons qu’une ville durable est une expression qui désigne une ville respectant les principes de développement durable et de l’urbanisme écologique qui cherche à prendre en compte les enjeux sociaux, économiques, environnementaux et culturels.