Le général Mbaye Cissé nominé pour le prestigieux Prix du Leader Africain de l'Année 2025

Le Sénégal est à l'honneur sur la scène continentale. Le Général d'armée Mbaye Cissé, récemment promu Chef d'état-major général des armées par le Président Bassirou Diomaye Faye, figure parmi les nominés pour les très attendus « African Leadership Magazine Persons of the Year (Poty) 2025 » .



Le Général Cissé est sélectionné dans la catégorie majeure de « Leader africain de l'année pour la paix et la sécurité ». Il est le seul Sénégalais sur la liste et se mesure à des personnalités influentes du continent, notamment, Kayode Adeolu Egbetokun (Inspecteur général de la police, Nigeria), Mahmoud Ali Youssouf (Président de la Commission de l'Union Africaine, Djibouti), Mohammed Berold (Inspecteur général des Forces armées royales et commandant de la zone sud, Maroc).





L'African Leadership Magazine (ALM) a dévoilé ce jeudi la liste finale des candidats après un appel à candidatures lancé à travers toute l'Afrique et sa diaspora. Le comité de rédaction de l'ALM a procédé à une évaluation rigoureuse de l'impact mesurable et de la pertinence continentale des leaders. Désormais, le vote public est officiellement ouvert sur le site web de l'ALM et ce, jusqu'au 30 novembre 2025 à minuit.



Ces distinctions, considérées comme la plus haute distinction du choix public en Afrique, visent à mettre en lumière les leaders dont « le courage, l'innovation et les actions décisives en 2025 modifient la trajectoire de développement du continent ».



Le processus de sélection en trois étapes (appel à candidatures, liste restreinte par le comité, vote en ligne à l'échelle du continent) confère à ces prix une crédibilité renforcée par une large participation citoyenne, permettant aux Africains de choisir ceux qui incarnent le progrès.



Les lauréats, déterminés par le vote du public, seront célébrés et honorés lors de la 15e cérémonie des Persons of the Year, qui se tiendra les 27 et 28 février 2026 à Accra, sous le thème : « Leadership pour une nouvelle Afrique : forger notre paix, assumer notre récit. »