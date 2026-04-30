Le gouvernement français hausse le ton sur les prix des carburants en amont du 1er-Mai

C'est un numéro d'équilibriste que tente l'exécutif. Rester ferme tout en jouant l'apaisement et en se montrant offensif pour lutter contre la hausse des prix des carburants.



Échaudé par le précédent de la crise des Gilets jaunes, le président Emmanuel Macron a fait passer un message en Conseil des ministres relayé par la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon : « Nous sommes dans un contexte géopolitique qu'il a qualifié d'hautement incertain, il a demandé à l'ensemble du gouvernement de continuer à recevoir les professions concernées par la hausse du prix de l'énergie », afin d'apporter « d'éventuelles nouvelles réponses ciblées ».



Et alors qu'une taxation des superprofits pétroliers est réclamée par la gauche et certains pays européens, la porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Énergie annonce désormais que la porte est encore ouverte : « Personne ne doit profiter de cette crise et aucun superprofit ne doit être réalisé, a fortiori en France ».



Et devant les sénateurs lors des traditionnelles questions au gouvernement, le Premier ministre Sébastien Lecornu a pris un engagement ferme : « Chaque euro de surplus de fiscalité prélevé sur les Français à la pompe va être affecté aux mécanismes d’aide directe que nous mettons en place ».



Interpellé par le président du groupe socialiste au Sénat Patrick Kanner sur l’absence de mesures pour protéger le pouvoir d’achat des Français face à l’envolée des prix à la pompe, Sébastien Lecornu met la pression sur le géant pétrolier : « Il faut bien que TotalEnergies se positionne, d’une manière ou d’une autre, sur une manière de redistribuer, et potentiellement de la manière la plus efficace et rapide qui soit ».



Plus largement, le Premier ministre s'est dit ouvert pour trouver d'autres solutions, pour continuer d'adapter les dispositifs d'aides aujourd'hui en place tout en balayant l'idée selon laquelle l'État serait en train de profiter de la crise.



Et ce mercredi TotalEnergies a répondu au Premier ministre affirmant redistribuer leurs profits via le plafonnement des carburants.

