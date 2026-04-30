Économie : Le Sénégal lance le forum PRICE à Paris pour mobiliser les investissements de la diaspora

La première édition du Forum sur la Promotion des Investissements et la Compétitivité Économique (PRICE) s’est ouverte ce mercredi 29 avril 2026 à la mairie du 15ème arrondissement de Paris . Organisé par l’Ambassade du Sénégal en France, cet événement de deux jours vise à mobiliser les capitaux, l’expertise et les réseaux de la diaspora sénégalaise pour soutenir la Vision Sénégal 2050. Le forum réunit des membres du gouvernement, des chefs d'entreprise et des institutions financières autour de l'ambition de bâtir un modèle de développement souverain et inclusif.







Le rôle de la diaspora est au centre des débats de cette première journée. Au-delà des transferts de fonds classiques, les autorités sénégalaises encouragent désormais les Sénégalais de l'extérieur à s'orienter vers l'investissement productif dans des secteurs stratégiques. Bakary Séga Bathily, Directeur Général de l’APIX, a souligné lors des premiers échanges que ce forum offre un cadre institutionnel pour connecter les talents de la diaspora aux opportunités concrètes offertes par les pôles économiques territoriaux en cours de développement.







La compétitivité de l'économie nationale constitue le second axe majeur de ce rendez-vous parisien. Les panels prévus abordent la transformation structurelle de l'économie, le renforcement des partenariats stratégiques entre entreprises françaises et sénégalaises, ainsi que l'innovation technologique. L'objectif pour Dakar est de rassurer les investisseurs internationaux sur l'attractivité du pays tout en promouvant l'émergence d'afro-champions capables de porter la croissance hors du secteur des hydrocarbures.







Ce forum PRICE 2026 marque une nouvelle étape dans la diplomatie économique du Sénégal. En déplaçant ainsi le dialogue au cœur de l'Europe, le gouvernement sénégalais souhaite instaurer un mécanisme de suivi pérenne pour transformer les engagements pris à Paris en projets réels sur le terrain. Les travaux se poursuivront ce jeudi avec des sessions dédiées aux industries culturelles, créatives et au tourisme, confirmant la volonté de diversifier les sources de richesse du pays.

