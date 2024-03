Le greffier Me Abdoulaye Mboup bénéficie d'une liberté provisoire

Le Secrétaire général chargé de la communication de l’Union des travailleurs de la justice (Untj) est libre. Me Abdoulaye Mboup, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a bénéficié d'une liberté provisoire ce mercredi après avoir été inculpé.



Le greffier est poursuivi "pour outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions".



Pour rappel, les faits qui lui sont imputés se sont produits lors de l'audition de Me Ngagne Demba Touré arrêté le surlendemain de son retour d'exil. Devant le juge du deuxième cabinet Mamadou Seck, les greffiers ont manifesté pour la libération de leur collègue et responsable de la jeunesse de l’ex-Pastef.