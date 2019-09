Le groupe Excaf condamné par le tribunal de Commerce à payer plus d'un demi-milliard

Les héritiers de feu Ben Bass Diagne enchaînent les déconvenues. Alors que le Groupe Excaf qui est sur le point de perdre le projet du basculement de la Télévision Numérique Terrestre (TNT), la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar a condamné mercredi ledit groupe à payer un peu plus d'un demi-milliard Fcfa la société Kerry Feight Sénégal Sarl.



Une condamnation fait suite à une plainte de cette compagnie de transport qui s'active dans la consignation, la manutention, l'emmagasinage, l'entreposage et le transport de tous matériaux ou produits, marchandises.



Selon Libération, les héritiers de Ben Bass doivent exactement payer 1.032.100,05 de dollars à titre de dommages et intérêts.