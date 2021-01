Le guide de la secte « Mbackérouhou » placé en garde à vue après des accusations de détournement d’une mineure de 14 ans

Le prophète autoproclamé et guide de la secte « Mbackérouhou » à Kolda, dans le sud du Sénégal, a été arrêté jeudi dans l’après-midi, par la brigade de la localité. Daouda Ba alias « Baba Malabe Mbackéroukhou » a été placé en garde à vue pour « nécessité d’enquête » pour une affaire d’abus sur une mineure âgée de 14 ans.



Libération qui donne l’information dans sa livraison de ce jour, renseigne que le faux prophète a été cueilli, par des éléments de la gendarmerie armés jusqu’aux dents, devant ses disciples en transe. Daouda Ba révèle être un "plaideur", si l'on en croit au journal.



En effet, selon plusieurs témoignages, les populations de Saré Ngagne et de ses environs, terrorisés, n’osaient pas réagir face aux abus de cette secte. Déterminé à en découdre avec cette injustice, un vieil homme, a pris sa peur en main, et s’est déplacé chez les gendarmes pour leur expliquer que sa fille mineure, âgée de 14 ans, avait été « enlevée et séquestrée » par le guide de la secte qui en avait fait sa « femme » depuis 2 ans.



L’enquête ouverte par la gendarmerie, a permis de découvrir que la présumée victime se trouve être une « talibé » du guide qui l’avait finalement choisie pour lui-même.



Auditionnée en présence de son père, elle a affirmé qu’à plusieurs reprises, elle a eu des rapports sexuels avec son guide qui avait célébré lui-même leur mariage.



Interrogé, le mis en cause a nié toute pénétration mais reconnait le mariage avec la fillette. Il a été placé en garde à vue après son interrogatoire pour nécessité d’enquête, le temps des examens médicaux.



Inconnu du grand public, Daouda Ba s'est fait remarquer courant décembre dernier lorsque les Sénégalais ont découvert l'existence d'une secte dirigée par celui qui s'était autoproclamé "prophète".