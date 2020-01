Le journaliste Douada Mine élu président de la Commission de délivrance de la Carte nationale de presse

Le Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse du Sénégal (CDEPS) qui regroupe le patronat des médias obtient gain de cause. La commission de délivrance de la carte de presse ne sera pas dirigée par un magistrat, comme ça été dit, mais plutôt par un journaliste. Et c'est Douada Mine, représentant de l'Appel (Association des professionnels de la presse en ligne) et directeur des supports numériques du groupe GFM qui est élu président de la Commission de délivrance de la Carte nationale de presse.



Pour rappel, le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, avait nommé mardi par arrêté, les membres de la commission d’attribution de la Carte nationale de la presse et de validation des acquis de l’expérience. Cette commission compte huit membres parmi lesquels des magistrats, des juristes et des techniciens. Elle est dirigée par le magistrat Ibra Samba Yoro Diop. Une nomination qui a suscité maintes réactions des patrons de presse.