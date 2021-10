Le jugement dans l'affaire de la sextape sera rendu le 24 novembre

Un temps attendu après les plaidoiries de la défense ce vendredi, dernier jour de l'audience, le jugement de l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, impliquant notamment Karim Benzema, ne sera finalement rendu que le 24 novembre, le tribunal correctionnel de Versailles ayant mis sa décision en délibéré à cette date.



Pour rappel, jeudi, le parquet a requis une peine de 10 mois de prison avec sursis et une amende de 75 000 euros à l'encontre de Benzema, absent des débats et poursuivi pour « complicité de tentative de chantage ».



Quatre autres prévenus sont jugés dans cette affaire : Karim Zenati (réquisitions du ministère public : deux ans de prison et 5 000 € d'amende), Mustapha Zaoui (quatre ans de prison et 15 000 € d'amende), Axel Angot (18 mois de prison et 15 000 € d'amende) et Younes Houass (18 mois de prison avec sursis et 5 000 € d'amende).