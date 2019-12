Le khalife général des Tidianes en visite de 48 heures à Ziguinchor

Le khalife général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour va effectuer une visite de 48 heures à ses disciples de la capitale de la région du Sud, Ziguinchor. C’est prévu pour les 14 et 15 décembre prochain, renseigne le quotidien Les Echos.



A Ziguinchor, la communauté Tidiane, une des plus grandes confréries religieuses au Sénégal est déjà en train de faire des pieds et des mains pour que cette visite soit une réussite totale. Mais le plus actif dans ces préparations, c’est principalement le maire Abdoulaye Baldé.



Le député-maire a décidé de loger son hôte chez lui. Actuellement au Cambodge, selon nos confrères, Baldé va rallier Ziguinchor dès son arrivée à Dakar pour superviser l’accueil et veiller à ce que tout soit rentré dans l’ordre.