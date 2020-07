Le « laboratoire politique » de Macky niché à l'Immeuble Tamaro et dirigé par Mahmout Saleh

Le chef de l'Etat Macky Sall entretient des conseillers politiques de manière officieuse. Ces derniers sont dirigés par le Directeur de cabinet politique Mahmout Saleh. L’Observateur dans son édition de ce jeudi, parle d'un véritable réseau politique souterrain qui élabore et définit les stratégies du patron de l'Apr.



Ce réseau, surnommé « Laboratoire politique » est composé de Conseillers avec à sa tête un directeur de cabinet politique, en la personne de Mahmout Saleh, décrit comme un adepte du trotskysme. Le journal indique que c’est lui qui coordonne toute l’activité du "Laboratoire" dont le siège se trouve à l’immeuble Tamaro, à l’enseigne de l’ex-Miccati (ministre de la Coopération Internationale, de l’Aménagement du Territoire, des Transports aériens et des Infrastructures), dirigé par Karim Wade.



« Le cabinet politique du chef de l’Etat n’est pas une structure physique lourde qui rassemble beaucoup d’agents. Outre le secrétariat, Mahmouth Saleh fait appel à des penseurs et stratèges pour l’élaboration des notes et schémas pour le Président de l’Alliance pour la République, aussi bien dans la gestion du pays que dans la prospective politique. Le plus proche collaborateur du Dircab politique est Mor Ngom », souffle une source du quotidien.



L'on trouve dans ce réseau, des hommes de l'ombre comme Luc Sarr, élevé au rang de « conseiller politique».