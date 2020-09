Le licenciement de Thomas Tuchel coûterait très cher au PSG

Après une saison conclue avec un triplé sur la scène nationale et avec une apparition en finale de la Ligue des Champions, l'avenir de Thomas Tuchel au PSG n'est pas garanti. Des divergences d'opinion sur certains dossiers avec Leonardo pourraient avoir sa peau. Mais un licenciement cet été reste très peu probable en raison des difficultés financières provoquées par la crise sanitaire.



Selon L'Équipe, le coût d'une telle opération serait élevé : entre 10 et 15 millions d'euros, pour remplacer l'ancien coach de Dortmund, payé 700 000 euros par mois, et son staff. Une somme élevée que les dirigeants parisiens ne souhaiteraient pas dépenser, du moins de cette manière car cette dépense viendrait amputer le budget alloué au mercato estival, pas encore lancé dans la capitale.