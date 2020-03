Le livreur disparaît avec les 175 000 FCFA de sa cliente et des tissus de valeur... pour régler ses problèmes personnels

Aujourd’hui, beaucoup de gens sollicitent les services des livreurs plus connus sous le nom des ‘’ Tiak Tiak’’. Hélas, parmi ces nombreux jeunes qui ont choisi ce métier, on compte des brebis galeuses. La dame Adja Ndiaye a été victime d’un de ces ‘’scootéristes’’ qui font la livraison à domicile. Commerçante, elle avait sollicité les services du nommé Souleymane Fall pour la livraison de quelques produits. Celui-ci, qui a toujours été correct avec sa cliente, n’a pas hésité à lui jouer un mauvais tour.



Lui ayant remis des tissus de valeur (deux boubous en guipure et trois voiles suisses et 6 Wax Itaget) d’une valeur de 200 000 FCFA et la somme de 175000 FCFA pour qu’il les remette à sa cousine, une commerçante au marché Gueule tapée, Souleymane s’est fondu dans la nature, ne donnant plus signe de vie. Appréhendé après être resté longtemps injoignable, il a expliqué son acte répréhensible par une urgence due au fait que son épouse avait accouché. Et face à ce besoin, il a détourné l’argent de sa victime et les tissus. Malgré ses regrets, il a été déféré au parquet en attendant d’être fixe sur son sort.



Le Témoin