Le lobbying médiatique à l'international de Macky pour redorer son blason

Le gouvernement de Macky Sall tente de reprendre la main dans la bataille de la communication. Ce, après avoir été malmené par la presse étrangère qui a mis à nu la répression policière, nervis et morts, lors des manifestations du mois de juin.



Nos confrères du journal Walf Quotidien révèlent que le gouvernement sénégalais mettrait la pression sur Marie-Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde (Fmm) pour que des dignitaires du pouvoir soient invités par les médias du groupe.



Pour preuve, la ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, a décroché un entretien sur Rfi et France 24.

Le ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang qui accompagnait le président Macky Sall en Europe, a également tenu une conférence de presse pour répondre à Ousmane Sonko. Il affirme que la loi interdisant à un citoyen condamné à plus de six mois de prison de briguer le suffrage universel date de 1992. «Ce n’est pas le président Macky Sall qui l’a mise en place», dit-il lors d’une conférence de presse.



Le leader de Pastef a été condamné à six mois de prison pour diffamation contre Mame Mbaye Niang.