Système éducatif: Papa Abdoulaye Diallo, nouveau SG de l’UDEN, s’engage à restaurer la dignité de l'enseignant

Papa Abdoulaye Diallo a été élu secrétaire général national de l'Union Démocratique des Enseignantes et Enseignants du Sénégal (UDEN), lors du 10ème congrès ordinaire de la structure, les 11 et 12 avril 2026. Il prend les commandes dans un contexte où le système éducatif est en proie à une période difficile marquée par une crise continue, des attentes de la part des enseignants et un besoin pressant de réformes.



Le nouveau secrétaire général national de l'UDEN s'engage à restaurer la dignité de l'enseignant. « Nous sommes venus à un moment un peu crucial parce que tout simplement le système éducatif est en crise depuis des mois. Et cette crise est tout simplement causée par ce que l'on appelle la perte de la dignité de l'enseignant. Et voilà notre focus. Nous allons redonner à l'enseignant sa dignité. C'est-à-dire ne plus avoir des enseignants qui sont dans des classes délabrées, dans des abris provisoires, sans matériels pédagogiques ni encore de documents », a-t-il déclaré sur les ondes de la RFM.



Il appelle également à refonder l'école. «Cela doit commencer par un système de rémunération adéquat, par un engagement de la part de l'autorité à redorer le blason, pour refaire l'image de l'école publique sénégalaise mais refaire aussi l'image de l'enseignant », a-t-il soutenu.



Le Syndicaliste de l’UDEN met enfin l'État devant ses responsabilités concernant le respect des accords signés et la prise en charge des revendications sociales des enseignants. « Nous en appelons à la responsabilité de l'État du Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons que devant un État responsable, les syndicats d'enseignants n'auraient pas pu dérouler autant de plans d'action sans tout autant proposer des solutions de sortie de crise. Nous pensons que l'État du Sénégal a mesuré à sa juste valeur aujourd'hui les conséquences que la continuité de cette crise pouvait engendrer dans le futur. Donc au gouvernement du Sénégal de savoir raison garder », a-t-il précisé.