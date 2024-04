Le maire de Diass magnifie les vertus de l’enseignement coranique

Le maire de Diass Mamadou Ndione a souligné, dimanche, l’importance de l’enseignement coranique dans la transmission des valeurs de citoyenneté et l’épanouissement des enfants. Il a tenu ces propos à Diass (Mbour Ouest) lors de la quatrième édition du concours de récitation du Coran, organisé par le groupe Sargal Kuran.



« L’enseignement coranique constitue un fondement essentiel pour transmettre à nos enfants des valeurs de citoyenneté et assurer leur épanouissement. Il constitue un fondement essentiel d’exercice de la citoyenneté », a soutenu l’édile de Diass.



Pour Mamadou Ndione, « au-delà de la compétition très amicale et des prix remis » aux jeunes apprenants, il s’agit, à travers ce concept, de « former des citoyens modèles ».

Il a également magnifié « la forte participation des écoles arabes et l’implication des populations » à cet événement. Il a réaffirmé l’engagement de la commune de Diass à accompagner l’enseignement coranique. « Nous sommes engagés à vous accompagner dans tous les domaines. Et au niveau de la commune, nous nous efforçons d’agir dans tous les segments des compétences transférées », a-t-il rassuré.