Le maire de la Patte d’Oie, Maimouna Dieye, convoquée à la DIC

Après l’arrestation du leader de Pastef vendredi et son placement en détention lundi, c’est autour des responsables du parti Pastef encore en liberté d’être confrontés à la machine judiciaire. Ce mardi, le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané a été cueilli par la Division des investigations criminelles.



Quelques heures après, on apprend la convocation de sa collègue et camarade de parti, Maimouna Dieye, maire de la Patte d’Oie par la DIC.