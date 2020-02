Le malfrat violeur "Karbala" désormais sous la surveillance de la brigade de Thiong

Assane Fall plus connu sous le surnom de «Karbala», présumé violeur d'une employée d’EDK, n'est plus sous la responsabilité de la Section de Recherches de Colobane, d'où il s'était évadé avant d'être arrêté à nouveau à Saint-Louis.



Selon le journal L'Observateur, le malfrat violeur est confié désormais confié à la Brigade de Thiong pourvue de plusieurs cellules dont une se trouvant au sous-sol... avant son déferrement au parquet et son très probable mandat de dépôt.