Le marathon judiciaire opposant Bocar Samba Dièye à la CBAO se poursuit, l’Acisf dénonce une "machination"

La restitution des biens saisis de Bocar Samba Dièye dans l’affaire qui l’oppose à la Cbao (Compagnie bancaire de l’Afrique occidentale), filiale du groupe financier marocain Attijariwafa bank, est aujourd’hui le combat de l’Association des clients et sociétaires des institutions financières. Le marathon judiciaire poursuit toujours son cours.



En effet, après être déboutée par les cours et tribunaux du Sénégal, « la Cbao porte le dossier à la CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) espérant bénéficier du soutien du Maroc et de son lobby international », révèle Famara Ibrahima Cissé le président de l’ACSIF.



Craignant une injustice à l’encontre du magnat du riz, l'Association par la voie de son président interpelle le peuple sénégalais et particulièrement l'Etat du Sénégal pour « que cette forfaitaire voulue par la CBAO reste sans succès ».



Fils d’un éleveur-agriculteur et magnat du riz, le vieil homme est confronté à des problèmes avec la Cbao depuis bientôt 14 ans. C’est dans ce contexte que l’Association des clients et sociétaires des institutions financières (ACSIF) a interpellé l’Etat du Sénégal pour qu’il s’autosaisie du dossier afin de soulager Bocar Samba Dieye qui est devenu vieux et épuisé.



Bien qu’il ait gagné le procès qui l’opposait à cette banque; le vieux Dièye peine toujours à recevoir son dû. En fait, le commerçant accuse la banque d’avoir usé de faux et imité sa signature apposée sur ladite traite, il soutient qu’il ne doit absolument rien à la banque.



À en croire le président de l’Acsif, la banque, qui a été condamnée à payer à l’homme d’affaires plus de 879 millions F CFA, ne lâche pas l’affaire. « La Cbao a transféré le contentieux au niveau de la Cour d’Arbitrage d’Abidjan. On craint que la banque cherche à se soustraire aux décisions de la justice sénégalaise. Surtout qu’elle pourrait profiter d’un coup de pouce du Roi du Maroc pour se tirer d’affaire dans la capitale ivoirienne », a dénoncé Famara Ibrahima Cissé.



L'institut financière avait confisqué les biens de l’opérateur sénégalais d’une valeur de 8 milliards fcfa. « Étant un opérateur économique qui a, pendant plus de 65 ans, contribué activement et financièrement à l'épanouissement de notre économie Bocar Samba Dieye, mérite le soutien de l'Etat à la CCJA d'autant plus que dans ses relations financières avec la CBAO, le juge sénégalais, en disant le droit, s'est prononcé entièrement en sa faveur. Il ne faudrait pas que, par négligence de l'Etat, l'humiliation tombe sur nos compétents magistrats et que la délinquance de la CBAO soit érigée en norme », a fustigé M. Cissé.



Il s’agit d’un contentieux de plus de 7 milliards F Cfa qui date de 2008. Bocar Samba Dièye traîne son « mal » plus de 13 ans. Par ailleurs, l’Acsif réclame la « restitution de tous ses biens et que justice soit faite ».