Le marché du travail a produit 65.404 contrats en 2019 en sus des contrats des travailleurs déplacés qui se chiffrent à 931, rapporte l’Aps, citant le ministère du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.



Cet indicateur pointait à 66.043 en 2018, soit donc une légère baisse constatée en 2019, indique le ministère dans son Rapport annuel des statistiques du travail 2019 dont l’APS a obtenu copie.



Selon ce document, ‘’les contrats de travail les plus proposés sur le marché sont ceux à durée déterminée qui s’élèvent à 36.701 unités, soit plus de la moitié avec un taux de 56,11% du total’’.



Pour les auteurs du rapport, ‘’c’est un niveau de souscription qui reflète une certaine flexibilité de la législation du travail voulue et instituée depuis l’avènement de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du Travail’’.