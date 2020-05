Le message alarmant de Sergio Agüero, l'avenir d'Ousmane Dembélé scellé au Barça

Sergio Agüero en porte-parole des stars de Premier League



En Angleterre, c'est une déclaration de Sergio Agüero qui fait la Une du Daily Mail ! L'attaquant de Manchester City «a peur» comme il l'a confié dans un entretien accordé à la célébre émission espagnole El Chiringuito ! Et cette phrase n'est pas passée inaperçue outre-Manche. L'Argentin est comme un porte-parole des joueurs de Premier League qui craignent un retour des compétitions trop précipité. « J'ai peur mais je suis ici avec ma petite amie et je ne vais pas avoir de contact avec d'autre personne. Je suis confiné chez moi et la seule personne que je peux contaminer c'est ma petite amie. », a-t-il déclaré . Le Citizen est également en Une du Sun qui revient sur l'appréhension du joueur dont le retour à l'entraînement et pense que ses coéquipiers et lui seront « très nerveux » et «très prudents» au moment de se retrouver. « Quand une personne sera malade, on va se demander "Qu'est-ce qu'il se passe ici " J'espère qu'un vaccin sera trouvé rapidement », a notamment ajouté le « Kun ».



Quique Setièn donne sa confiance à Ousmane Dembélé



En Espagne, c'est un Français qui fait la Une du Mundo Deportivo. D'après le journal Catalan, Quique Setièn compte sur Ousmane Dembélé pour la saison prochaine ! Actuellement blessé un long moment, le champion du Monde 2018 profite de cette trêve forcée pour se retaper. Et lorsqu'il reviendra sur les terrains, l'entraîneur barcelonais veut lui accorder toute sa confiance ! Setièn est persuadé de tirer le meilleur parti de l'attaquant une fois qu'il sera remis de la blessure qui l'a contraint à subir une intervention chirurgicale le 11 février dernier. Avec la crise qui touche actuellement le monde, le Barça a changé son fusil d'épaule avec le Français et estime que peu de clubs pourront s'offrir ses services cet été. La bonne affaire pour Setièn qui compte bien en profiter pour permettre à l'ancien Rennais de retrouver son meilleur niveau.



La Juve attend Ronaldo à Turin



En Italie, la Juventus attend de pied ferme Cristiano Ronaldo ! Le Portugais fait la Une du journal Tuttosportavec cette déclaration : «Je suis là» ! CR7 revient à Turin : la Juve, qui a la ferme intention de recommencer à jouer, l'attend ce week-end, même si le club attend toujours d'appeler tout le monde. Depuis la crise sanitaire, le quintuple Ballon d'or s'était confiné chez lui au Portugal à Madère mais pour la Vieille Dame il est temps de rentrer. Le club du Piémont pousse pour une reprise rapide des entraînements et de la Serie A et veut que son meilleur joueur soit au top physiquement le plus rapidement possible !