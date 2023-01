Le message d’Adieu de Bamba Dieng à l’OM

A moins d’une semaine de la fin du mercato hivernal, l’attaquant international sénégalais Bamba Dieng a quitté l’Olympique de Marseille pour le FC Lorient, où il va pallier le départ en attaque de Terem Moffi, en instance de départ du côté de l’OGC Nice comme nous vous l’avions révélé depuis quelques semaines.



Sur ses réseaux sociaux, le champion d’Afrique 2021 avec les Lions (17 sélections, 2 buts) a tenu à faire ses adieux au club et aux supporters olympiens, qu’il a côtoyés depuis octobre 2020. En un an peu plus de deux saisons, le joueur de 22 ans a défendu le maillot à 54 reprises toutes compétitions confondues, pour 11 réalisations et 4 passes décisives, rappelle Foot Mercato.



«Comme vous le savez désormais une belle page se tourne! Avoir la chance de jouer pour un club comme l’OM a été un vrai privilège pour moi. L’histoire ne s’est certes pas finie comme je l’aurai souhaité mais ainsi va la vie. Je tiens à remercier Nasser Larguet qui m’a donné la chance d’être recruté et m’avoir lancé avec les pros, de même que Sampaoli pour son accompagnement et sa confiance. Je n’oublierai pas que c’est grâce à ce recrutement que ma carrière a été lancé. Je voulais également remercier et exprimer ma gratitude au staff, aux entraîneurs, à mes précieux co-équipiers qui m’ont accueilli à mes débuts et aidé dans ma progression et surtout soutenu dans les moments plus difficiles. Enfin et surtout vous les SUPPORTERS qui m’avez adopté dès mes débuts, soutenu quand c’était vraiment compliqué, je tiens à vous le dire vous m’avez donné la force quand je ne l’avais plus. Je fais partie des vôtres pour toujours. Marseillais à vie, je vous garde dans mon coeur et n’oublierai jamais ces moments vécus ensemble plein de passion. Je vous souhaite le meilleur et plein de succès. Ce fut un honneur. A bientôt et allez l’OM », a-t-il écrit.