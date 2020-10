Le milieu du FC Porto Danilo Pereira devrait signer au PSG: Gana Gueye de plus en plus menacé

Le milieu de terrain tant convoité par le PSG lors de ce marché des transferts post-Covid devrait être l'international portugais de 29 ans Danilo Pereira (39 sélections, 2 buts), et non pas Joao Mario, le joueur appartenant à l'Inter Milan, comme nous l'avions annoncé par erreur ce dimanche, à la suite d'une confusion sur l'identité du joueur, par L'Équipe qui présente ses excuses à ses lecteurs.



Le joueur du FC Porto (depuis 2015) devrait normalement passer sa visite médicale ce dimanche, comme le jeune attaquant d'Everton Moise Kean.



Cette nouvelle recrue annoncée par nos confrères de L’Equipe démontre de plus en plus que le PSG et Leonardo ne comptent plus vraiment sur le Sénégalais Idrissa Gana Gueye.