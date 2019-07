Le ministère des Affaires étrangères dément toute fermeture de Consulat général en France à part celui de Bordeaux

Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a apporté des précisions suite à la parution ce jeudi 04 juillet 2019 de l’article « Diplomatie sénégalaise: le temps de l’austérité » dans le journal « ENQUÊTE ».



Selon les services du département dirigé par Amadou Ba, « Aucune fermeture de Consulat Général en France n’est envisagée, à part celui à Bordeaux ». Ils précisent d’ailleurs que « Pour ce poste, les dispositions habituelles en termes de prise en charge de nos compatriotes établis dans la juridiction et d’accompagnement des personnels diplomatique et localsont en cours ».



Ledit département en charge des Sénégalais de l’exterieur de souligner que « Cette fermeture entre dans le cadre des mesures de rationalisation initiées par le Ministère et visant le double objectif, d’une part, d’amélioration des conditions de travail et de vie des diplomates sénégalais, et d’autre part, de renforcement de l’efficacité du réseaudiplomatique du Sénégal, en particulier dans sesfonctions de diplomatie économique et d’assistance consulaire »



D’apres le communiqué parvenu à la rédaction de PressAfrik, « les Sénégalais de l’Extérieur, partout où ils se trouvent, vont bénéficier d’une meilleure qualité de service ainsi que d’une plus grande proximité organisée des services consulaires ».





Enfin, le ministère des Affaires étrangères informent que « Pour ce qui est des Bureaux économiques, leurs missions seront désormais exécutées par les Premiers Conseillersen charge des questions économiques au niveau des Ambassades dont les moyens d’intervention seront de ce fait renforcés ».