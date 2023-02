Le ministre Yankhoba Diatara n'a jamais soldé le reliquat des primes de la défunte Kéne Ndoye

Le ministre des Sports Yankhoba Diatara a, après avoir remis à la famille de Kène Ndoye 10 millions F Cfa, au nom du chef de l'Etat Macky Sall, soldé les reliquats des primes de 2007 à 2021 dont avait droit la défunte. Cette information relayée par certains médias en ligne a été vite démentie par un des proches de l'ancienne spécialiste du triple saut et du saut en longueur. L'auteur de ce démenti n'est autre que le journaliste Serigne Saliou Guèye, proche de la famille de la défunte.



Via sa page Facebook ce mercredi, M. Guèye qui se présente comme l'oncle de la défunte et qui a passé toute la journée à la maison mortuaire, a déclaré que cette "info est un mensonge et le journaliste qui l'a écrit a menti toute honte".



Pour lui, "un reliquat ne se solde pas lors d'une présentation publique de condoléances". Il a promis, toutefois, "de revenir avec des éléments détaillés à la télévision et dans mon journal sur toutes ces histoires de primes dont veulent se servir des valets du ministre pour mentir aux Sénégal...".



Autres précisions apportées par l'oncle de Kène Ndoye, dans sa publication, c'est la somme donnée à la famille éplorée au nom du chef de l'Etat. A l'en croire, ce n'est pas "10 millions F Cfa mais 1 million F Cfa".



M. Guèye de relever un "chose gravissime", dans cette histoire. En effet, selon lui, "l'auteure de l'article est une correspondante à Mbour du site pour lequel elle travaille. Et elle n'était pas sur place lors des prises de parole jusqu'au départ du ministre après la prière de Tisbar".



Ancienne athlète et spécialiste du triple saut et du saut en longueur, Kène Ndoye est décédée hier mardi, à l'âge de 44 ans, des suites d'une longue malade. Dans sa dernière sortie, lors d'une interview avec une télévision de la place, elle réclamait à l'Etat du Sénégal son dû, à savoir le reliquat de ses primes de 2007 à 2021. Malgré cet appel, l'Etat a fait la sourde oreille jusqu'ici.



Lors des funérailles ce mercredi à Mbour, la famille de la défunte a révélé que le dernier vœu de la défunte est "le paiement de ses reliquats".