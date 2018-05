Le ministre-conseiller Youssou Touré pleure et avoue être "au bord de la dépression"

Dans un entretien qu'il a accordé au site iGfm et qui s'est terminé en pleurs, le ministre-conseiller Youssou Touré avoue être au bord de la dépression, à cause dit-il des humiliations que les "faucons du Palais" lui font subir.

L'ancien Secrétaire d'État à l'alphabétisation et des langues nationales a craqué et versé de chaudes larmes après avoir raconté la "manière violente" avec laquelle ont lui a retiré "ses deux véhicules" de fonction. "Ils ont cherché à m'humilier. Ceux qui sont à la Présidence, ils ont cherché à m'humilier en me retirant mes deux véhicules. Mais, ils n'ont qu'à tout retirer. Ils n'ont qu'à tout me prendre. Ca me dira rien du tout. Je resterai moi-même. Parce que la mort s'approche. Donc le reste, ce n'est pas important", a-t-il confessé, la mine meurtrie.



L'enseignant apériste révèle même avoir piqué une crise qui a failli l'emporter.