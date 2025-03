Le ministre de l'Agriculture annonce un projet pour la promotion de l'agriculture destiné aux diplômés en Arabe et aux Daaras

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, a annoncé la mise en place d’un projet de coopératives agricoles destiné aux écoles coraniques (Daaras). Ce programme pourrait également s’étendre aux diplômés en langue arabe souhaitant se reconvertir dans le secteur agricole.



Cette initiative a été évoquée lors d’une rencontre avec le directeur des Affaires religieuses et de l’Insertion des diplômés en langue arabe, Djim Dramé. Selon un communiqué du ministère, les deux parties envisagent de formaliser ce partenariat par la signature d’une convention dans les prochaines semaines. Cette collaboration impliquera également les ministères de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle.



L’Etat du Sénégal annonce un projet pour la promotion de l’agriculture dans le pays. Ce projet qui sera implanté dans toutes les régions est destiné pour l’instant aux des diplômés en Arabe et aux Daaras.

Le ministre Mabouba Diagne annonce un recensement des diplômés afin d’évaluer leur profil académique et d’identifier ceux intéressés par une carrière agricole. Il a insisté sur l’importance de démarrer avec des structures modèles dans chaque région, en misant sur des initiatives portées par des personnes réellement motivées.



Mabouba Diagne a souligné que le financement gratuit n’est pas une solution efficace et que l’engagement personnel des bénéficiaires est essentiel pour garantir le succès des projets agricoles et d’élevage. Il a également encouragé les diplômés en langue arabe à s’affranchir du « mythe du diplôme » et à explorer les nombreuses opportunités qu’offre le secteur agricole, notamment dans les filières de la banane, du riz, du maïs, ainsi que dans la production laitière, fruitière et maraîchère.



A cet effet, les services du ministère seront mobilisés pour élaborer des plans d’affaires solides afin de faciliter l’accès au financement bancaire. De son côté, le ministère s’engage à offrir des formations, un accompagnement à la formalisation et au financement, ainsi qu’un appui dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles, rapporte la Rts.