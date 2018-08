Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini qualifie un Sénégalais de "ver de terre"

Le ministre de l'Intérieur italien ne respecte pas la présomption d'innocence. Pire, il fait encore étalage de sa xénophobie à la face du monde. Le prétexte ? Un migrant sénégalais du nom de Mohamed Gueye, accusé de viol sur une jeune fille de 15 ans, sur une plage près de Venise (Italie).



Le journal Libération renseigne que les faits se sont déroulés jeudi 23 août à Jesolo, une station balnéaire connue pour ses nombreuses discothèques et sa vie nocturne.

Une adolescente de 15 ans, en vacances à Venise avec sa famille, obtient de ses parents l'autorisation d'aller faire la fête avec quatre de ses amis.

Sur place, elle est abordée par un homme qui l'aurait ensuite violée sur la plage dans des conditions obscures.

Plus tard, ce sont les cris et les pleurs de la jeune victime présumée qui auraient alerté un touriste qui passait non loin. D'après les témoignages, le violeur présumé aurait pris la fuite.



Suite à la plainte déposée par la famille, le tribunal pour mineurs de Venise ouvre une enquête. Et grâce aux images des caméras de sécurité, les policiers se se mettent à la poursuite de Mohamed Guèye. Ce migrant sénégalais était en situation irrégulière sur le territoire italien.

Via Twitter, le ministre de l'Interieur Matteo Salvini, a eu des mots violents contre le suspect : "Après plusieurs condamnations pénales antérieures, (le migrant) avait déjà été condamné à quitter l'Italie, mais ayant eu un enfant avec une Italienne, ce ver de terre ne peut pas

être expulsé. Une histoire de fou !"



Le maire de Jesolo, Valerio Zoggia a quant à lui, exprimé sa "consternation". Il a aussi marqué son soutien à la jeune fille et à sa famille.