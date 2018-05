Le ministre de l'Intérieur sur le drame à l'UGB : "Il y a également un gendarme dans un état critique"

Les affrontements qui ont éclaté ce mardi matin au campus de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis entre étudiants et forces de l'ordre, ont fait un mort côté étudiants et plusieurs blessés (18 gendarmes si l'on en croit au chiffre avancé par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye).



Le ministre de l'Intérieur informe qu'en plus de l'étudiant décédé, il y a un gendarme qui se trouve dans un état critique à l'hôpital régionale de Saint-Louis.



Les étudiants qui protestaient contre le retard du paiement de leurs bourses ont voulu instaurer une journée sans ticket dans les restaurants du campus. Les forces de l'ordre dépêchées par le recteur se sont interposées violemment. Mouhamed Fallou Sène, un étudiant en 2e année de Lettres a trouvé la mort.