Le ministre de l'Intérieur va mettre à la disposition de chaque candidat des policiers et des gendarmes

Après les affrontements meurtriers de Tambacounda lundi, entre militants de BBY et sécurité du PUR, et le désarmement de de la garde rapprochée du candidat El Haj Issa Sall, le ministre de l'Intérieur a pris la décision de pourvoir chaque candidat d'éléments de la police et de la gendarmerie pour assurer leur sécurité.

"D’ores et déjà, les dispositions sont prises pour renforcer la sécurité des candidats. A cet effet, des éléments de la police nationale et de la gendarmerie nationale seront mis au service de leur sécurité respective jusqu’à la fin des élections", a écrit Aly Ngouille Ndiaye dans un communiqué parvenu à PressAfrik.



Le ministre a également invité "les populations à rester calmes et à faire confiance à nos forces de défense et de sécurité qui ne ménageront aucun effort pour garantir la poursuite normale de la campagne électorale et assurer un scrutin apaisé".