Le ministre de la Bonne gouvernance signe une convention avec l’ITIE pour la promotion des deux entités

Le ministère de la Bonne gouvernance et de la protection de l’enfance, Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop, a procédé ce jeudi matin à la signature d’une convention avec l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), une initiative qui selon elle, « entre dans le cours normal de la mission de l’Etat ».



« Cette convention œuvre à promouvoir entre les deux entités, une promotion dans les valeurs et principes de bonne gouvernance, dans la gestion des industries extractives, dans le renforcement de capacités des acteurs concernés, dans la transparence, la simplification et la diffusion de l’information », a déclaré le ministre, lors de la publication du rapport de l’ITIE à Dakar. Regardez !!!