Le ministre de la Communication sur le Code de la presse : "nous sommes arrivés à la dernière phase du travail"

Le 3 mai marque la célébration de la journée mondiale de la Liberté de la presse à travers le monde. Occasion saisie par le ministre de la Communication Abdoulaye Bibi Baldé pour annoncer la mise en place d’un comité de rédaction des textes d’applications du code de la Presse.



« Le code de la presse est adopté en juin 2017, après un long processus qui a duré une quinzaine d’années. Après la promulgation du texte par le Président de la République, il ne reste plus qu’à mettre en place les mécanismes nécessaires pour son application effective. C’est à l’atteinte de cet objectif que mon département s’attelle depuis quelque mois en mettant un comité comprenant l’ensemble des acteurs pour la rédaction des textes d’application pour la nouvelle loi. Aujourd’hui, nous sommes arrivés à la dernière phase du travail. Le comité devra proposer des avant-projets de décret et d’arrêté à l’issus d’un atelier de validation prévu la semaine prochaine », a révélé le ministre ce jeudi en marge de la conférence organisé par la coordination des associations de la Presse (CAP).



Le ministre de la Communication, invité par la CAP à cette conférence a également réitéré « L’engagement de l’Etat à tout mettre en œuvre pour l’application rapide du Code de la presse que l’on pourrait considérer comme une demande sociale. »



Selon lui, Le code garantit aux professionnels des médias l’amélioration de leurs conditions de vie. Ceci à travers « la mise en place du fonds d’appui et de développement de la Presse et la définition de nouvelles dispositions pour la publicité ». Le ministre soutient également que ce fonds a pour « mission principale de soutenir les entreprises de presse publique et privée dans le financement de leur projet de développement ou de modernisation et les aider à créer et à consolider les emplois. Ce fonds va également contribuer au bon fonctionnement de l’organe d’autorégulation et interviendra dans la formation continue des journalistes et techniciens des médias. »



Concernant, la publicité qui est la principale source de revenus des organes de presse Abdoulaye Bibi Baldé a par ailleurs annoncé le lancement de l’élaboration d’une nouvelle loi visant ce secteur qui est la publicité.

« Quant à la publicité, le processus d’élaboration d’une nouvelle loi pour le secteur est lancé avec le choix d’un expert chargé de faire l’état des lieux. Un comité de rédaction sera ensuite mis en place avec comme objectif la proposition d’un avant-projet avant la fin de l’année. Ce futur texte législatif va assainir et mieux encadrer le secteur qui est régi par la même loi depuis 35 ans. », a-t-il conclu.