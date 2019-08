Le ministre de la Justice annonce l'ouverture de la prison de Sébikotane dans 2 mois

Pour un désencombrement de la prison de Reubeuss, Me Malick Sall le ministre la Justice et Garde des sceaux annonce l'ouverture de la prison de Sébikotane dans deux mois.



En à croire le ministre, avec l’ouverture de cette prison, la population carcérale de Rebeuss, dont le nombre est estimé à plus de 2000 détenus, connaîtra une baisse notoire.



Me Malick Sall était hier-vendredi en visite à la prison de Reubeuss pour s’enquérir de la situation des détenus suite au drame qui a coûté la vie à deux détenus, mercredi dernier.