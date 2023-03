Le mouvement citoyen MESURE appelle à une mobilisation nationale pour la stabilité et la paix durable au Sénégal

Face aux dérives et manquements qui ont fini de saper le vivre ensemble sénégalais, le mouvement citoyen MESURE appelle à une « mobilisation nationale pour asseoir une véritable dynamique républicaine pour la stabilité et la paix durable au Sénégal ».



« Si aujourd’hui la Paix est menacée dans notre pays le Sénégal, c’est parce que les deux piliers de la Paix que sont la Justice et la Vérité ont perdu leur valeur intrinsèque face à une politique partisane, une démagogie, un populisme et une manipulation qui ont fini par saper tous les fondamentaux de la société à tel point où c’est devenu incompréhensible de cultiver une posture intègre et non partisane », a soutenu Marième Kanté, qui a lu la déclaration conjointe de l’initiative MESURE.



Selon elle, la « pensée unique est érigée en règle d’or qui nous contraint à choisir un camp ».



« Beaucoup de dérives et manquements ont été notés dans la gestion collective de la chose publique, et qui ont fini par creuser un grand fossé entre les Sénégalais », a dit la spécialiste en communication.



A l’en croire, il est plus qu’urgent de prendre nos « responsabilités face à tous ces manquements et dérives, afin d’éviter d’en payer le prix fort ».



Jamais dans l’histoire du Sénégal, poursuit-elle, la « Justice et la Vérité n’ont été aussi orphelines. Ces deux piliers que sont la Justice et la Vérité sont incontournables pour assoir une Paix véritable ».



Car, dit-elle, « sans la Paix, tous les projets et objectifs d’émergence et de développement deviennent caduques pour le Sénégal ».



D’après Mme Kanté, la paix est la condition sine qua non d’un Sénégal dynamique et prospère.



« Quand certains instrumentalisent les lois, d’autres utilisent la ruse et la manipulation pour désacraliser les institutions publiques et les figures religieuses », a-t-elle souligné.



« Quand certains citoyens sont considérés comme justiciables, d’autres sont intouchables. Quand la précarité et la paupérisation gagnent de plus en plus du terrain dans des couches sociales, des scandales de malversations financières et de détournement gangrènent la gestion des deniers et biens publics. »



Pour Marième Kanté, ces faits sont le « terreau qui alimentent les troubles et qui sont l'ennemi des deux piliers de la Paix, à savoir la Justice et la Vérité ».



Mobilisation nationale pour l’engagement citoyen



Aujourd’hui, dit-elle, tout ce que le « Sénégal subit comme violences est le résultat de ces actes manqués à la Justice et à la Vérité ».



« Ces dérapages sont aujourd’hui les véritables maux qui ont déstabilisé les repères du “vivre ensemble sénégalais ” ce symbole commun cultivé et tissé à travers notre histoire par des générations de citoyens », a lancé Mme Kanté.



Selon elle, le mouvement citoyen MESURE est venu à un moment opportun où il est temps d’interpeller tous les sénégalais et sénégalaises à une « mobilisation nationale pour l’Engagement citoyen, la Souveraineté, l’Unité et la Refondation, autour d’une réflexion à la fois stratégique, mobilisatrice et constructive pour asseoir une véritable dynamique républicaine ».



Face aux dérives et manquements qui menacent l’unité, la cohésion et le progrès social, l’initiative MESURE a vite compris qu’il faut « agir maintenant afin de dissiper les nuages sombres porteurs de violences et de troubles sociaux qui planent depuis un certain temps dans le ciel sénégalais ».